Stadt Ulm veranstaltet Zukunftsforum zur Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb

Unter dem Motto „Handeln statt Hoffen – Nachhaltigkeit in der Kultur gemeinsam gestalten“ veranstaltet die Kulturabteilung der Stadt Ulm eine zweitägige Tagung, die Raum für Austausch, Inspiration und praxisnahe Impulse bieten soll. Diskutiert werden konkrete Hebel für einen positiven „Handabdruck“ – also Ansätze, mit denen Kultur nicht nur ressourcenschonend agieren, sondern aktiv zum Wandel beitragen kann.

Themen des Programms mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops sind unter anderem „Kreislaufwirtschaft und Managementsysteme für den Kulturbetrieb“, „Konzepte ökologischer Fußabdruck – positiver Handabdruck“ und „Nachhaltigkeitskommunikation“. Zu den Referentinnen und Referenten zählen Achim Könneke, Kulturberater und systemischer Organisationsberater sowie Carina Spieß, Referentin im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung von Germanwatch. Achim Könneke spricht zum Beispiel über das Würzburger Bündnis KlimaKultur, Spieß referiert über kleine Anpassungen, die schon eine große Wirkung auf den ökologischen Fußabdruck haben können.

Das Zukunftsforum findet am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Oktober, in der Pionier-Kaserne (Basteistraße 46 in Ulm) statt, die Teilnahme für Akteure aus den Bereichen Kunst, Kultur, Event, Bildung, Soziales, Vereinsarbeit ist kostenlos. Weitere Informationen zum Programm und den Referenten sowie den Anmeldelink gibt es online unter ulm.de/kultur/zukunftsforum. (AZ)