"Stadtgespräch" im Roxy: Christoph Hantel und Ariane Müller über Themen, die Ulm bewegen

Ein neues Format für die Themen, die Ulm bewegen: Das gibt es ab September im Roxy. Unter dem Titel „Stadtgespräche“ unterhalten sich der Leiter der Ulmer Volkshochschule Christoph Hantel und Musikkabarettistin Ariane Müller, die im neuen Talkformat für die nötige Unterhaltung sorgen soll. Dabei wollen die „Stadtgespräche“ mehr sein als klassische Podiumsdiskussionen, die ihr Publikum auch mal langweilen können.

