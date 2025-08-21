Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

"Stadtgespräch" im Roxy: Christoph Hantel und Ariane Müller über Themen, die Ulm bewegen

Ulm

"Stadtgespräch" im Roxy: Christoph Hantel und Ariane Müller über Themen, die Ulm bewegen

Im Roxy startet im September ein neues Ulmer Talk- und Podcastformat, das informieren und unterhalten will. So funktioniert das „Stadtgespräch“, das mit dem Thema „Sicherheit“ startet.
Von Franziska Wolfinger
    • |
    • |
    • |
    Ariane Müller und Christoph Hantel starten ein neues Ulmer Talk- und Podcastformat. Das erste „Stadtgespräch“ findet am 14. September im Roxy statt.
    Ariane Müller und Christoph Hantel starten ein neues Ulmer Talk- und Podcastformat. Das erste „Stadtgespräch“ findet am 14. September im Roxy statt. Foto: Ralf Hinz

    Ein neues Format für die Themen, die Ulm bewegen: Das gibt es ab September im Roxy. Unter dem Titel „Stadtgespräche“ unterhalten sich der Leiter der Ulmer Volkshochschule Christoph Hantel und Musikkabarettistin Ariane Müller, die im neuen Talkformat für die nötige Unterhaltung sorgen soll. Dabei wollen die „Stadtgespräche“ mehr sein als klassische Podiumsdiskussionen, die ihr Publikum auch mal langweilen können.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden