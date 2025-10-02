Einblick in die Welt der Waffen: Ausstellung „Nothing personal. The Back Office of War“ eröffnet am Samstag

„We are engineering a better tomorrow“ – Wir entwickeln eine bessere Zukunft. Was stellt ein Unternehmen wohl her, das so vollmundig für seine Produkte wirbt? Wird hier an der nächsten Revolution in der Medizin geforscht, an einer vollständig CO2 - neutralen Energiequelle oder doch an einem Jagdbomber? Es ist die Firma Lockheed Martin, die diesen vielversprechenden Claim für sich nutzt. Der Fotograf Nikita Teryoshin wirft mit seiner Kamera einen Blick in die blank polierte Marketingwelt der Rüstungsindustrie. Aktueller könnte die Ausstellung, die am Samstag im Stadthaus eröffnet wird, nicht sein.

Einblick in eine ansonsten verborgene Welt

Was Nikita Teryoshin hier liefert, ist auch ein Einblick in eine Welt, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleibt. Als Fotojournalist erhält er weltweit Zugang zu Waffenmessen, bei denen internationale Rüstungskonzerne Militär, Politik und der Waffenlobby ihre Produkte präsentieren. Es ist eine Welt, die den Fotografen gleichermaßen fasziniert wie abstößt. Und es ist, auch das machen seine Bilder schnell klar, eine Welt, in der Geld keine Rolle zu spielen scheint. Die Messebesucher werden umgarnt mit luxuriösen Empfängen, aufwendigsten Produktvorführungen, einem unterhaltsamen Rahmenprogramm und nicht zuletzt auch mit banalen Werbegeschenken. Stofftaschen, Pfefferminzbonbons, Jojos – alles wird gebrandet. Da ziehen Düsenjets Herzchenspuren in die Luft, die Präsentation von Radartechnik im Dunkeln wirkt mit ihren Lichtstrahlen wie eine schicke Lichtshow.

Der Krieg wird auch zum Badespielzeug. Kleine Ausstellungstücke wie diese ergänzen die Fotoschau im Ulmer Stadthaus. Foto: Alexander Kaya

Der Bruch zwischen der sauberen Werbewelt und den Schrecken des Krieges wird in vielen Bildern erst auf den zweiten Blick kenntlich. Der Tod, der mit dem Einsatz dieser Produkte einhergeht, wird auf diesen Messen totgeschwiegen. Das Rüstungsmarketing verspricht Freiheit, Sicherheit – „a better tomorrow“, um es mit den Worten von Lockheed Martin zu formulieren, die in ihrem Zynismus noch getoppt werden von Kalashnikovs „70 years defending peace“ (70 Jahre Frieden verteidigen). Diese Werbeslogans stehen in der Ausstellung zwischen den Bildern.

Der Mensch an der Front hat keine Chance mehr

Kuratiert wurde die Ausstellung mit dem Titel „Nothing Personal. The Back Office of War“ von Daniela Yvonne Baumann. Sie weist auch auf die Entwicklungen hin, die Teryoshins Bilder nur nebenbei zeigen. Krieg ist mehr denn je zu einer Materialschlacht geworden. Die Technik wird immer ausgefeilter. Selbst in kleine, unscheinbaren Raketen steckt eine enorme Sprengkraft. Drohnen können ihre Ziele per KI selbst definieren. „Die Produkte werden als Schutz für die Soldaten verkauft. In der Realität haben sie den Krieg aber noch mehr entmenschlicht“, sagt Baumann. Drohnen machen keine Gefangenen. Der Mensch an der Front hat gegen die Technik keine Chance mehr.

Nikita Teryoshin findet mit feinem Gespür Motive auf den Waffenmessen, die die Branche entlarven. Sein Stil ist gleichzeitig dokumentarisch und überzeichnet. Das ist mitunter sehr unterhaltsam. Die enorme Fallhöhe zwischen schönem Schein und brutaler Realität bringt den Betrachter gar zum Schmunzeln. Es ist aber auch eine Ausstellung, die nachdenklich macht. Denn klar ist auch: Die Produkte, die auf diesen Messen gezeigt werden, werden gekauft. Militärische Macht ist mehr denn je zur Geldfrage geworden. Da können in der ohnehin angespannte Weltlage neben den bekannten Mächten auch ganz neue Player auftauchen. Bleibt Deutschland und der EU überhaupt etwas anderes übrig, als der Versuch, im internationalen Aufrüsten irgendwie mitzuhalten?

Info: Eröffnung der Ausstellung „Nothing Personal. The Back Office of War“ am Samstag, 4. Oktober, 19 Uhr. Fotograf Nikita Teryoshin im Gespräch mit der Kuratorin. Führung mit Nikita Teryoshin am Sonntag, 5. Oktober, um 11.30 Uhr.