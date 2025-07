Die Poesie des Körpers: Strado Compagnia Danza feiert Premiere mit „The Power of“

2026 steht ein besonderes Jubiläum für Domenico Strazzeri an: Da feiert seine „Strado Compagnia Danza“ ihr 25-jähriges Jubiläum. Einen ersten Vorgeschmack soll es zur Kulturnacht geben – doch auch mit der aktuellen Produktion „The Power of“ zeigt die Tanzkompanie, was alles an Kraft, Energie und Kreativität in dem 2001 gegründeten Ensemble steckt. Sechs Choreografinnen und Choreografen, sechs Tanzstücke, vier Tanzende – und ein durchweg gefesseltes Publikum.

Florian L. Arnold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Domenico Strazzeri Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis