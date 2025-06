Aktion für die Umwelt: Auch die Stadt Neu-Ulm macht beim Stadtradeln mit

Ulm und der Landkreis haben vorgelegt, jetzt folgt auch die Stadt Neu-Ulm: Die Kommune beteiligt sich von Sonntag, 13. Juli, bis Samstag, 2. August, wieder an der Aktion Stadtradeln. Mitmachen können alle, die gerne mit dem Rad unterwegs sind und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun möchten. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme: die Radlerinnen und Radler müssen in der Stadt Neu-Ulm wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, hier zur Schule gehen oder an der Hochschule studieren.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ist beim Stadtradeln Kapitänin des Teams der Stadt Neu-Ulm

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger geht mit gutem Beispiel voran: Sie tritt wieder als Kapitänin des Teams „Stadt Neu-Ulm – Mitarbeitende und Stadtrat“ kräftig in die Pedale und hofft auf eine rege Beteiligung. „Jeder Kilometer zählt und ich freue mich über viele Mitradelnde“, sagt sie. Im Jahr 2024 haben 1098 Radlerinnen und Radler in 38 Teams zusammen 195.747 Kilometer erradelt.

Die Radlerinnen und Radler können in Neu-Ulm, aber auch außerhalb der Stadtgrenzen radeln. Wichtig ist nur, dass die Beteiligten nicht gleichzeitig an einem anderen Radwettbewerb teilnehmen. Am Ende prämiert das Klima-Bündnis in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und die Kommunen mit den meisten Radlkilometern. Die Stadt Neu-Ulm zeichnet darüber hinaus auch noch die fleißigsten Radlerinnen und Radler, das größte Team, das aktivste Team und das kleinste Team mit den meisten Kilometern im Durchschnitt aus. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/neu-ulm. Hier können sich interessierte Teams und Einzelpersonen ebenso anmelden, wie über die kostenlose Stadtradeln-App. Vor der Stadt Neu-Ulm wird auch bereits vom 22. Juni bis 1. August im Landkreis Neu-Ulm geradelt.

Das Stadtradeln ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas. Sinn und Zweck der Kampagne ist es, dass Teams aus unterschiedlichen Bereichen 21 Tage lang in ihrer Freizeit oder auch beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen und sich somit CO2- neutral fortbewegen. (AZ)