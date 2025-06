Brückentag: Neu-Ulmer Stadtverwaltung bleibt am Freitag geschlossen

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung bleibt am Freitag, 20. Juni, sowie am Samstag, 21. Juni, ganztägig geschlossen und ist in dieser Zeit auch telefonisch nicht erreichbar. Das teilte die Stadt mit. Betroffen sind neben dem Rathaus auch das Bürgerbüro, die Verwaltungsaußenstellen in der Steubenstraße, der Ludwigstraße und im Donaucenter sowie die Friedhofsverwaltung. Diese ist jedoch telefonisch erreichbar.

Der Wertstoffhof, die Stadtbücherei, das Edwin-Scharff-Museum und das Hallenbad haben geöffnet

Das Edwin-Scharff-Haus ist nur am Freitag besetzt. Der Wertstoffhof, das Edwin-Scharff-Museum, die Stadtbücherei und das Hallenbad sind an beiden Tagen wie gewohnt geöffnet. Sämtliche städtische Einrichtungen sind am Montag, 23. Juni, wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet und erreichbar.

Wie Sebastian Kaida, der stellvertretende Pressesprecher, auf Nachfrage sagte, hat die Stadtverwaltung in diesem Jahr an insgesamt sechs Tagen geschlossen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Nutzen von Brückentagen zu ermöglichen. Die Beschäftigten können in dieser Zeit Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. (AZ, mru)