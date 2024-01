Nach dem Vereinsheim, jetzt die Schule: Erneuter Einbruch in Staig

In Staig und dem Ortsteil Steinberg ist es in den vergangenen Tagen jeweils zu Einbrüchen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Staig im Alb-Donau-Kreis ist es erneut zu einem Einbruch gekommen. In der Schule in der Jahnstraße richteten bislang Unbekannte Schaden an und stiehlten wohl Bargeld. Wenige Tage zuvor war im Ortsteil Steinberg in ein Vereinsheim eingebrochen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ereignete sich der Einbruch in die Schule vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. An dem Gebäude wurde ein Fenster eingeschlagen und anschließend entriegelt. So gelangten sie ins Innere. In einem Büro wurde dann wohl aus der Getränkekasse Bargeld entwendet.

Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon: 0731/401750) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Einbruch in Vereinsheim in Staig-Steinberg am vergangenen Sonntag

Bereits am vergangenen Sonntag stieg ein Einbrecher in ein Vereinsheim in der Bergstraße in Steinberg ein. Zwischen 2 und 9 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Tür an dem Gebäude auf. Im Anschluss durchsuchte er die Räumlichkeiten. Den ersten Erkenntnissen zufolge fand er wohl nichts Brauchbares und flüchtete wieder ohne Beute.

Spezialisten der Polizei sicherten auch hier die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon: 0731/188-3812) hat hier die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)