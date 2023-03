Schwerer Unfall: Radfahrerin stürzt ohne Helm und verletzt sich am Kopf

Ohne Helm stürzt eine Frau mit ihrem Rad in Staig. Sie trug keinen Helm. Mit schweren Verletzungen kam sie ins Krankenhaus.

Eine 65 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Dienstag bei einem Sturz in Staig (Alb-Donau-Kreis) schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau trug nach Polizeiangaben keinen Helm.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 13.30 Uhr in der Brühlstraße. Die 65-Jährige fuhr mit ihrem Rad bergabwärts. Wohl infolge eines Fahrfehlers stürzte die Frau. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, unter anderem am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)