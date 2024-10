Sperrmüll illegal im Wald entsorgt: Polizei ermittelt 35-Jährigen

Weil er seinen Sperrmüll in den vergangenen Tagen in einem Waldstück bei Staig (Alb-Donau-Kreis) entsorgt hatte, erwartet einen 35-Jährigen nun eine Anzeige. Am Dienstag fand ein Zeuge nach Angaben der Polizei gegen 12 Uhr eine größere Menge Sperrmüll in einem Waldgebiet zwischen Staig und Schnürpflingen. Den hatte ein zunächst Unbekannter in den vergangenen Tagen mitten im Waldstück neben einem Waldweg abgeladen.

Die Spezialisten von der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm kamen und haben umfangreich ermittelt. Dabei kamen sie dem mutmaßlichen Täter auf die Spur: Es handelt sich um einen 35-Jährigen, der seine Polstergarnitur, eine Tür und ein Schränkchen dort entsorgt hat. Den Mann aus einer Gemeinde aus dem Alb-Donau-Kreis erwartet nun eine Anzeige. Den Müll hat der Bauhof der Gemeinde Staig beseitigt. Auch für diese Kosten muss der Umweltsünder nun aufkommen. (AZ)