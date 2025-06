Deutscher Wetterdienst: Ulmer Tornado war ungewöhnlich stark

Deutschland ist Tornadoland: Durchschnittlich 45 solcher Windrüssel werden hier pro Jahr registriert. Doch selten hinterlassen sie so große Schäden wie vergangene Woche in Donaustetten. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach (DWD) hat nun offiziell bestätigt, dass es eine heftige Windhose war, die südwestlich von Ulm Dächer abgedeckt, Häuser unbewohnbar gemacht und Bäume regelrecht abgerissen hat. Die Schadensschneise erstreckt sich über zehn Kilometer: „Das ist ungewöhnlich lang“, erklärte gegenüber unserer Redaktion der Diplom-Meteorologe Adrian Leyser Sturm.

