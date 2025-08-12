Icon Menü
Stau auf B10 Ulm/Dornstadt: Stundenlange Behinderung nach Reifenplatzer bei Unimog

Dornstadt

Reifenplatzer bei Unimog-Gespann sorgt sieben Stunden lang für Behinderungen auf B10

Die Felgen des Unimogs rissen tiefe Einkerbungen in den erst vor elf Wochen neu aufgebrachten lärmmindernden Asphalt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der B10 Richtung Ulm.
Von Thomas Heckmann
    •
    •
    •
    Das Unimog-Gespann war auf der B10 in Richtung Ulm unterwegs, als ein Reifen platzte.
    Das Unimog-Gespann war auf der B10 in Richtung Ulm unterwegs, als ein Reifen platzte. Foto: Thomas Heckmann

    Ein Reifenplatzer an einem Unimog-Gespann hat am Montagabend gut sieben Stunden lang zu Behinderungen auf der B10 bei Dornstadt geführt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, die Schadenhöhe liegt im fünfstelligen Bereich.

    Kurz vor 18 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann aus einem großen Unimog und einem Tandemanhänger auf dem Weg in Richtung Ulm. Unmittelbar hinter der Einfahrt Dornstadt platzte ihm aus noch nicht bekannten Gründen ein Hinterreifen an seiner Zugmaschine. Das ganze Gespann geriet dadurch ins Schlingern und kam nach links in den Mittelstreifen. Nach einigen Metern Rutschen entlang der Mittelleitplanke wurde ein Kanaldeckel mitsamt seiner Einfassung aus dem Boden gerissen und der Kanaldeckel auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

    Das Gespann schleuderte nun zurück nach rechts und drehte sich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, dabei platzte auch der andere Hinterreifen. Die Felgen rissen tiefe Einkerbungen in den erst vor elf Wochen neu aufgebrachten lärmmindernden Asphalt.

    Dem Fahrer gelang es, sein Gespann auf dem Beschleunigungsstreifen anzuhalten und abzusichern. Die alarmierte Polizei räumte den Kanaldeckel von der Gegenfahrbahn, bevor es zu einem weiteren Unfall kam. Für die Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße zeitweise auf eine Fahrspur verengt. Auch während der Bergung des Gespanns durch zwei Tieflader kam es zu Verkehrsbehinderungen. Erst kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Dienstag konnten die Arbeiten abgeschlossen werden, die Straßenmeisterei sicherte währenddessen die Unfallstelle ab.

