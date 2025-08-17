Stau nach Unfall am Allgäuer Ring in Neu-Ulm: 24-Jährige erleidet leichte Verletzungen

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag im Bereich des Allgäuer Rings in Neu-Ulm ist eine 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Weil zunächst eine schwerwiegendere Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, kam es zu einer schonenderen und damit aufwendigeren Rettung aus ihrem Fahrzeug. Dadurch kam es größeren Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr die Memminger Straße in Fahrtrichtung Allgäuer Ring und wollte in diesen einfahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW Polo, der sich im Kreisverkehr befand und prallte gegen dessen Beifahrerseite.

Die 24-jährige Fahrerin des VW klagte über starke Rückenschmerzen. Da eine Wirbelsäulenverletzung nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde die Frau mittels technischem Gerät durch die Feuerwehr Neu-Ulm schonend befreit. Bezüglich einer schwerwiegenden Verletzung konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der aufwendigen und zeitintensiven Bergung kam es zu massiven Stauungen in den an den Allgäuer Ring angrenzenden Straßen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die äußere Spur des Kreisverkehrs gesperrt werden. (AZ)