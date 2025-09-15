Aufbruchstimmung bei der Musikkapelle Biberach

Nach intensiver Suche startete die Musikkapelle Biberach pünktlich nach der Sommerpause in ein neues Kapitel. Nachdem die bisherige Dirigentin Caro Ulmer ihr Amt nach rund sieben Jahren niedergelegt hatte, begann für die Verantwortlichen des Vereins ein lange Zeit der Nachfolgesuche. „Die Nachfrage nach musikalischen Leitungen ist derzeit groß. Einige Musikvereine auch im näheren Umkreis sind derzeit auf der Suche", berichtet der Vorsitzende Joachim Graf. Keine einfachen Voraussetzungen also, so dass viele Gespräche notwendig waren, bis sich eine Lösung abzeichnete.

Neujahrskonzert wird schon vorbereitet.

Mit Stefanie Gröger als neue musikalische Chefin konnte die Musikkapelle nun aus der Sommerpause starten. Mit der 43-jährigen gebürtigen Tiefenbacherin habe man eine hervorragende und qualifizierte Kandidatin gefunden, berichtet Graf hoch erfreut. „Schon beim ersten Besuch begeisterte Steffi unsere Mannschaft. Die Wellenlänge stimmt einfach und wir freuen uns sehr auf die vor uns liegende Zeit." Die erste Probe am 11. September war dann auch gleich der Auftakt in die Konzertvorbereitung für das traditionelle Neujahrskonzert der Musikkapelle Biberach.

Ehrendirigent Günter Hochenbleicher hat ausgeholfen.

Während der Phase der Nachfolgesuche war der Verein aber alles andere als still. Ehrendirigent Günter Hochenbleicher, selbst aktiver Musiker in der Kapelle, hatte die Interimsleitung übernommen, so dass der musikalische Betrieb sichergestellt war. „Das war schon sehr viel wert und dafür sind wir auch sehr dankbar", so Graf. So musste der Verein keine Abgänge verzeichnen. Noch ein Grund zur Freude: Zeitgleich mit der neuen Dirigentin starten fünf Nachwuchsmusiker ihre Laufbahn bei der Musikkapelle Biberach.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!