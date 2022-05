Steineim

15:55 Uhr

Was den Menschen in Steinheim auf den Nägeln brennt

Mitglieder der Bürgerinitiative „Bischt“ plakatierten bei der Vereinshalle Steinheim und machten auf ihr Problem aufmerksam. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger hörte sich interessiert die Klagen an.

Plus "Es passiert überhaupt nichts." Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger muss sich in dem kleinen Ortsteil eine ganze Flut an Vorwürfen und Forderungen anhören.

Von Inge Pflüger

Nach rund zwei Stunden schloss Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ihre erste Bürgerversammlung bei den Steinheimern. Sie bat um Verständnis, dass sie keine Versprechungen mache, sondern sie erinnerte mit Blick auf die angespannten Finanzen der Stadt und die anstehenden Vorhaben „man muss mit dem leben, was man hat“.

