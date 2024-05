Mann wird bei Abbau von Festzelt schwer am Kopf verletzt

In Steinhausen war übers Pfingstwochenende große Festzelt-Gaudi angesagt. Beim Zeltabbau wird ein Mann schwer verletzt.

Beim Abbau eines Festzeltes am Dienstag in Steinhausen an der Rottum im Kreis Biberach ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Am späten Vormittag wurde der Mann von einem Verbindungsteil der Dachkonstruktion am Kopf getroffen. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. (AZ)