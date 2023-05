Mehrfach mit Schere zugeschlagen: 31-Jähriger nach Attacke festgenommen

Ein 23-Jähriger wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Er und der Beschuldigte kennen sich laut Polizei und leben in derselben Unterkunft. Der 31-Jährige sitzt nun in Haft.

Nach der blutigen Auseinandersetzungen am Dienstagmorgen bei Steinheim am Albuch im Kreis Heidenheim hat die Polizei einen 31-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen 23-Jährigen mit einer Schere schwer verletzt zu haben.

Wie bereits berichtet, meldete eine Zeugin gegen 5.15 Uhr der Polizei den stark blutenden 23-Jährigen im Bereich Obere Ziegelhütte. Ersten Ermittlungen von Polizei Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge, soll es in den Nachtstunden zu Streitigkeiten zwischen dem 23-Jährigen und dem 31-Jährigen gekommen sein.

Die beiden marokkanischen Staatsangehörigen kannten sich und wohnen in derselben Unterkunft, so die Ermittler in ihrer Mitteilung am Mittwoch. Kurz nach 5 Uhr soll die Situation dann eskaliert sein. Der 31-Jährige soll den 23-Jährigen mit einer Schere verletzt und mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Der 23-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen und kam mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beim Eintreffen der Polizei sei der 31-Jährige geflüchtet. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach dem Mann, auch mit einem Hubschrauber. Kurz vor 7 Uhr konnte der Beschuldigte in einem angrenzenden Waldstück entdeckt und festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte beim Amtsgericht Heidenheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen. Der Beschuldigte wurde am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ellwangen und Kriminalpolizei Heidenheim dauern an. (AZ)