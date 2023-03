Schwerer Unfall: Rettungshubschrauber fliegt Mädchen (8) ins Krankenhaus

Drei Menschen werden bei dem Unfall im Kreis Heidenheim verletzt, eine Achtjährige sogar schwer. Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Nach einem Verkehrsunfall im Kreis Heidenheim ist ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Beim dem Zusammenprall von zwei Autos erlitten insgesamt drei Menschen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Demnach fuhr gegen 15.30 Uhr ein 36-Jähriger mit einem Audi von Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) in Richtung Heidenheim. Aufgrund eines abbiegenden Autos musste er im Bereich "Obere Ziegelhütte" abbremsen. Hinter ihm fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Hyundai. Die nahm die Verkehrssituation laut Polizei nicht wahr und prallte dem Audi ungebremst mit hoher Geschwindigkeit in das Heck.

Nach der Kollision wurden beide Autos nach rechts in einen angrenzenden Acker geschleudert. Bei dem Unfall wurden die Unfallverursacherin und ein achtjähriges Kind im Audi schwer verletzt. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Den Schaden an den total beschädigten Autos schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (AZ/dpa)