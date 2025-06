Tödlicher Unfall auf B466: Für einen 71-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Bei einem Unfall am Montagvormittag auf der B466 bei Steinheim am Albuch im Kreis Heidenheim ist ein 71-Jähriger ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei mitteilt, war der 71-Jährige um 9.19 Uhr mit seinem Audi von Heidenheim in Richtung Söhnstetten unterwegs. Beim Sontheimer Wirtshäusle wollte er die Kreuzung geradeaus überqueren. Von links kam ein 54-Jähriger mit einem 7,5-Tonner. Der Lkw kam aus Richtung Gerstetten und fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Durch den heftigen Aufprall schleuderte der Audi nach der Kollision gegen eine Ampelanlage. Rettungskräfte und ein Notarzt waren im Einsatz. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Audi-Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Aufgrund des großen Trümmerfeldes musste die Kreuzung komplett gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Den ersten Erkenntnissen zufolge war zur Unfallzeit die Ampel in Betrieb. Bei den Unfallermittlungen soll nun geklärt werden, welcher der beiden Fahrer zur Unfallzeit Grün hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte gegen 13 Uhr noch an. (AZ)