vor 22 Min.

Experte zur ICE-Trasse Ulm–Augsburg: "Bahnausbau bringt keinen Nutzen"

Ein ICE auf der Bahnstrecke bei Pfuhl. Zwischen Ulm und Augsburg soll eine neue Trasse gebaut werden, die Bürgerinitiative Schwabentrasse will das verhindern.

Plus In Steinheim positioniert sich Bischt einmal mehr gegen die geplante Bahntrasse: deutlich, aber sachlich. Ein Fachmann sagt, was er für viel wichtiger hält.

Von Thomas Vogel

Kinder sind mit Spielen beschäftigt, einige Helferinnen und Helfer mit dem Grillen von Würsten und der Ausgabe von Getränken. Ein kleines Festzelt ist auf der Wiese in der Nähe von Steinheim aufgebaut und rappelvoll. Doch nicht aus Feierlaune haben sich die Gäste hier eingefunden, sondern um zu demonstrieren. Im Ergebnis wurde es dann eher ein Nachmittag der sachlichen Auseinandersetzung, an dem die akustischen Einspieler tosender Züge die lautesten Töne beisteuerten. Die Bürgerinitiative Schwabentrasse (Bischt) hatte dazu eingeladen, das Netzwerk, das sich gegen das Bahnprojekt Ulm-Stuttgart in Position gebracht hat.

Am Mikrofon steht nun Herbert König und macht den knapp über 300 Anwesenden Mut: "Ich habe wenig Sorge, dass die Strecke jemals realisiert wird." König, war Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft und jetzt im Ruhestand, ist seit Längerem schon Unterstützer des Initiativen-Netzwerks und zugleich ausgewiesener Fachmann in Sachen Schienenverkehr. Er trägt seine Argumente auf eine sehr verständliche Weise vor, sehr sachlich, aber sehr entschieden im Tenor: Für ihn sind die Ausbaupläne von vorn bis hinten großer Murks und nicht nachvollziehbar. Sie seien nicht notwendig, brächten nicht die prognostizierten Effekte und seien im Grunde auch nicht finanzierbar angesichts des Modernisierungs- und Sanierungsstaus bei der Deutschen Bahn, sagte er bei der Veranstaltung.

