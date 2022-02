Investition hat sich gelohnt: Kläranlage in Steinheim ist ihrer Zeit voraus

Plus Dank einer neuen Filterpresse landet der Klärschlamm in Holzheim und Steinheim nicht mehr auf den Feldern. Ein Problem besteht aber nach wie vor.

"Entscheidend ist, was hinten rauskommt", beschrieb einst der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl seinen Regierungsstil. So gesehen nimmt sich die Bilanz der Gemeinschaftskläranlage für Holzheim und den Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim sehr respektabel aus: Ausgezeichnete Reinigungswerte, eine auf Basis verschiedener Parameter vom Land erhobene kontinuierlich reduzierte Abwasserabgabe und nahezu stabile Betriebskosten konnte Betriebsleiter Jochen Meissner der Verbandsversammlung des Zweckverbandes im Holzheimer Rathaus präsentieren. Bei der Verwertung des Klärschlammes sind die Verantwortlichen sogar der Zeit voraus.