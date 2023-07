Musikverein Steinheim feiert im großen Stil

Der Musikverein feiert ein halbes Jahrhundert Bestehen.

Unter dem Motto "50 Jahre – Jetzt geht's erst richtig los" feierte der Musikverein Steinheim sein 50-jähriges Jubiläum.

50 Jahre Musikverein Steinheim - auf der Bühne die Musikfreunde Holzschwang. Foto: Alexander Kaya

Am Wochenende wurde nach vier Tagen Aufbauarbeit auf dem Festplatz im großen Stil gefeiert: am Samstag, nach dem Fassanstich durch OB Katrin Albsteiger, mit den Illertalern und am Sonntag mit den Musikfreunden Holzschwang, der Schützenkapelle Reutti und dann Volles Rohr Böhmisch. Klar, kalte Getränke und ein heißer Ochs am Spieß gehörten auch dazu. (AZ)