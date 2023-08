Trotz durchwachsenen Wetters: Gute Stimmung beim Sommerfest in Steinheim

Zum Auftakt mit Fassanstich kommen mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher zum Sommerfest nach Steinheim.

Zunächst glaubte fast kein Steinheimer daran, dass am Samstagabend das 45. Sommerfest im Freien starten könne – doch es klappte. Die Steinheimer blieben zunächst noch vom Regen verschont, am Sonntag „schlug“ dann er zu. Die Besucher ließen sich aber nicht beirren. Vereinsringvorsitzender Hans-Dieter Gerstlauer zeigte sich „recht zufrieden“, denn mehr als 1000 Besucher kamen am Samstagabend aus nah und fern zum Fassanstich.

Am Sonntag wird in Steinheim in der Vereinshalle gefeiert

Und als Neu-Ulms Bürgermeister Johannes Stingl zwei gezielte Schläge setzte, lugte prompt die Sonne hinter den Wolken hervor. Dabei lobte der Stadtvertreter „die tollen Feste in Steinheim, die toll organisiert sind und die super Zusammenarbeit des ganzen Dorfes“. Die Musikkapelle Steinheim mit Dirigent Tobias Geywitz brachte musikalisch die Besucher auf Hochtouren. Und am regnerischen Sonntag wurden kurzerhand die vielen Gäste in die angrenzende Vereinshalle umgesiedelt, bis sie proppenvoll war. Der Rest ließ sich unter den Markisen im Freien die vielseitigen schwäbischen Köstlichkeiten schmecken. Auch die Kapellen aus Attenhofen und Biberach spielten auf.