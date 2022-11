Rätselhaftes Fragment: Was Archäologen in Steinheim herausgefunden haben

Plus Die Ausgrabungen im neuen Baugebiet "Im Steinet" in Steinheim sind abgeschlossen. Zu den Funden gehört ein rätselhaftes Fragment.

Es kann losgehen für all jene Bauherren, die im neuen Baugebiet "Im Steinet" in Steinheim einen Bauplatz erworben haben: Lange mussten sie wegen der im geplanten Neubaugebiet entdeckten Funde aus der ausgehenden Bronzezeit warten. Nun sind 1,5 Hektar Bodenfläche komplett ergraben.