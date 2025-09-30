Icon Menü
Stellplatzpflicht und Dachbegrünung: Was Eigentümer in Weißenhorn beachten müssen

Weißenhorn

In Weißenhorn treten zwei überarbeitete Satzungen in Kraft. Unklar ist allerdings, wie die Stadt konsequent überprüfen kann, ob diese auch eingehalten werden.
Von Jens Noll
    Die Stellplatzsatzung regelt unter anderem, wie viele Stellplätze vor neuen Wohngebäuden eingerichtet werden müssen und was eine Ablöse kostet.
    Zum 1. Oktober treten in Weißenhorn zwei neue Satzungen in Kraft. Eine betrifft die Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und deren Ablösung (Stellplatzsatzung), die andere die Gestaltung von unbebauten Flächen bebauter Grundstücke und die Begrünung von Gebäudedächern (Gartenflächen- und Gebäudebegrünungssatzung). Wichtig für Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Immobilien sind die Änderungen, die mit den Novellierungen wirksam werden.

