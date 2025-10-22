Defektes Stellwerk legt Bahnlinie stundenlang lahm

Kurz nach 10 Uhr ist am Mittwoch das Stellwerk Beimerstetten an der Bahnstrecke Ulm-Stuttgart ausgefallen. Die ersten Stunden konnte kein einziger Zug mehr über das Filstal in Richtung Stuttgart fahren. Erst gegen 15.30 Uhr war die Störung behoben.

Die Ursache des Stellwerkproblems ist unbekannt

Noch ist unbekannt, was dazu führte, dass das Stellwerk nicht mehr die Befehle des Fahrdienstleiters ausführte. Stellwerke blockieren bei Störungen sicherheitshalber sofort den gesamten Stellwerksbereich, alle Signale schalten auf „rot“, damit es nicht zu Kollisionen von Zügen kommen kann.

Die Streckensperrung führte zu großen Verspätungen, so fuhr beispielsweise der ICE 913 aus Dortmund kommend mit zehn Minuten Verspätung in Stuttgart ab, doch bis er in Ulm ankam, waren es fast 2,5 Stunden. Durch weitere Probleme am Zug selbst kam er dann mit einer Verzögerung von vier Stunden und 20 Minuten in München an. Der Regionalverkehr fiel teilweise komplett aus, ab 11.30 Uhr war ein Busnotverkehr mit Pendelbussen zwischen Ulm und Geislingen eingerichtet.

Gegen 15.30 Uhr war das Stellwerk wieder in Betrieb und der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Bis in den Abend hinein kam es zu Verspätungen, da sich durch die Streckensperrung die Züge nicht dort befanden, wo sie fahrplanmäßig sein sollten. Angaben zur Störungsursache an dem 1971 in Betrieb genommenen Relais-Stellwerk konnte die Bahn am Mittwoch auch auf Nachfrage noch nicht machen. Ein Ersatz des Stellwerks ist bereits für das Jahr 2028 eingeplant.

Im Juni war ein ähnliches Stellwerk bereits ausgefallen

Erst Mitte Juni war das Stellwerk in Ulm, das eine ähnliche Bauart hat, ebenfalls an einem Mittwoch ausgefallen. Auch damals konnten stundenlang keine Züge rollen. Das Ulmer Stellwerk wird im Januar 2026 ersetzt, dazu wird der Bahnhof gut drei Wochen voll gesperrt.