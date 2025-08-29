Icon Menü
Sterbebegleitung: Das Ulmer Hospiz wird größer und bezieht die neu gestalteten Räume

Ulm

Nächster Bauabschnitt geschafft: Ulmer Hospiz bezieht die neu gestalteten Räume

Von zehn auf zwölf ist die Zahl der Hospizbetten gestiegen. Doch die Erweiterung ist noch nicht zu Ende.
Von Dagmar Hub
    Der zweite Bauabschnitt ist fertig – Einblick in den „Frei-Raum“ für die Kinderhospizarbeit.
    Der zweite Bauabschnitt ist fertig – Einblick in den „Frei-Raum“ für die Kinderhospizarbeit. Foto: Dagmar Hub

    Es riecht noch frisch nach Farbe: Am 1. September wird das Hospiz Ulm die fertig renovierten Räume in seinem zweiten Obergeschoss wieder beziehen können. Von zehn auf zwölf ist die Zahl der Hospizbetten gestiegen, wo Menschen in der letzten Lebensphase würdevoll und mit viel menschlicher Zuwendung in einem möglichst schmerzfreien Sterben begleitet werden können. Bis zum 1. April 2026 wird diese Zahl auf 15 und damit um die Hälfte gestiegen sein.

