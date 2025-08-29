Nächster Bauabschnitt geschafft: Ulmer Hospiz bezieht die neu gestalteten Räume

Es riecht noch frisch nach Farbe: Am 1. September wird das Hospiz Ulm die fertig renovierten Räume in seinem zweiten Obergeschoss wieder beziehen können. Von zehn auf zwölf ist die Zahl der Hospizbetten gestiegen, wo Menschen in der letzten Lebensphase würdevoll und mit viel menschlicher Zuwendung in einem möglichst schmerzfreien Sterben begleitet werden können. Bis zum 1. April 2026 wird diese Zahl auf 15 und damit um die Hälfte gestiegen sein.

