Ulm/Landkreis Neu-Ulm Stiefvater hat seine Tochter 400 Mal sexuell missbraucht: Jetzt ist ein Urteil gefallen

Täglich kam es zu den Taten in den eigenen vier Wänden im Landkreis Neu-Ulm. Das Gericht glaubte den Schilderungen des Opfers und verurteilte den Angeklagten.