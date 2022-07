Defektes Stellwerk: Verspätungen und Zugausfälle auch noch am Dienstag

Weil ein Stellwerk defekt ist, fahren Züge von und nach Ulm nicht mehr nach Plan. Die Störung dauert seit Montagabend an - und könnte wohl noch länger andauern.

Wegen einer Störung in einem Stellwerk können Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen schon seit Montagabend zeitweise den Ulmer Hauptbahnhof nicht erreichen. Auch am Dienstag kam es weiterhin zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr – am Morgen, aber auch am frühen Nachmittag. Das vermeldete die Deutsche Bahn unter anderem über den Kurznachrichtendienst Twitter und in der mobilen App.

Regionalzüge hätten gut eine Stunde lang vorzeitig wenden müssen, Fernzüge zwischen Stuttgart und München seien über Aalen umgeleitet worden, sagte eine Bahn-Sprecherin am Dienstag. Die Störung im Stellwerk sei bei planmäßigen Arbeiten aufgetreten, schon am Montagabend sei der Zugverkehr deshalb beeinträchtigt gewesen. Betroffen waren unter anderem Zugfahrten in und aus Richtung Senden und Günzburg. Dort kam es zu Verzögerungen.

Nach Angaben der Bahn waren am Dienstagvormittag Expertinnen und Experten damit beschäftigt, die genaue Ursache der Störung zu klären. Der Zugverkehr sei am Vormittag wieder planmäßig gelaufen. "Weitere Störungen im Stellwerk sind derzeit leider nicht auszuschließen", sagte die Bahn-Sprecherin. "Wir setzen aber natürlich alles daran, dass das nicht wieder passiert." So musste die Bahn schon am Nachmittag bei Twitter wieder Verzögerungen vermelden.

Stellwerksstörung in Ulm: Verspätungen auch am Dienstag

Durch die Störung betroffen waren der Deutschen Bahn zufolge die Züge der Linien RE9, RS71, RS7 und RE75. Die Züge der Linie RE9 Ulm–München verkehrten zunächst bis Nersingen und endeten vorzeitig. Die Züge der Linie RS71 Ulm–Weißenhorn verkehrten bis Gerlenhofen und endeten vorzeitig. Die Züge der Linie RS7 Ulm–Memmingen verkehrten bis Finninger Straße und endeten vorzeitig. Die Züge der Linie RE75 Ulm–Oberstdorf verkehrten bis Illertissen und endeten vorzeitig.

Die Agilis-Züge RE18 und RB15 Ulm–Regensburg beziehungsweise Ulm–Plattling waren offenbar nicht betroffen. (dpa/AZ)