Straß/Attenhofen

18:30 Uhr

"Völliges Unverständnis": So reagiert Engelhard auf den Hardermühlen-Rückruf

Am Morgen nach seinem Erfolg bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Neu-Ulm musste Alexander Engelhard Mehl ausfahren. Für die Rückrufaktion bei seinem Müller-Kollegen Harder in Straß hat er kein Verständnis.

Lokal Der CSU-Bundestagsabgeordnete und Müller-Meister Engelhard hat kein Verständnis für die Mehl-Rückrufaktion bei der Hardermühle in Straß. Was sagen die Kontrollbehörden?

Von Michael Kroha

Dass sein Mehl zurückgerufen werden musste, hat "Panik bei den Menschen" ausgelöst, sagt Josef Harder, Chef der gleichnamigen Mühle in Straß. Vielleicht sechs Personen seien gekommen, um die betroffenen Tüten zurückzugeben. Als er ihnen sagte, dass er eigentlich nur (wir berichteten) einen Verzehrhinweis anbringen müsste und sie das Mehl dann wieder mitnehmen könnten, hätten sie ihn schief angeschaut. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard und Betreiber der gleichnamigen Mühle in Weißenhorn-Attenhofen hat für die Rückrufaktion bei seinem Kollegen "völliges Unverständnis": "Das ist völlig übers Ziel hinausgeschossen." Was sagen die Verantwortlichen?

