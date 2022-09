Straß

vor 42 Min.

Brand in Gießerei in Straß: So lief der Großeinsatz für die Feuerwehr

Der Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in Straß dauerte bis in die Morgenstunden. Die Brandursache war am Donnerstag noch unklar.

Lokal Weil Chemikalien auf dem Firmengelände heftig reagieren, bleiben Feuerwehrleute die ganze Nacht vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Von Thomas Heckmann

Beim Gespräch über den Großeinsatz der Nersinger Feuerwehr merkt man dem Einsatzleiter Steffen Hofmann ein wenig die Müdigkeit an, denn in der Nacht hatte er nur drei Stunden Schlaf. Kurz nach 14 Uhr begann am Mittwoch im Ortsteil Straß der Gefahrguteinsatz in einem metallverarbeitenden Betrieb. Natriumhaltige Chemikalien reagierten heftig. Auch nachdem der Brand gelöscht war, entwickelten die Stoffe weiter Wärme, die Rauchwolken waren weithin sichtbar.

