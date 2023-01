Die Ponderosa des FC Straß muss weiter ohne Strom bleiben

Allzu gerne hätten die Schwarz-Blauen aus Straß eine Kostenbeteiligung für eine Stromleitung. Doch der Antrag gerät in Konflikt mit den Richtlinien von Nersingen.

Ein Antrag des FC Straß war Thema im Nersinger Gemeinderat: Es geht um die Erschließung des vom FCS genutzten Sportgeländes Ponderosa. Der Verein hätte gern einen Zuschuss von 38.000 Euro.

Nersinger Richtlinien bei Förderungen von Vereinen

Dabei gehe es um eine Leitung bis zu einer Anschlussstelle auf Höhe des Fliegerheims. Die Kosten für die anschließende Strecke vom Verteiler bis zur Ponderosa am Waldrand in etwa der gleichen Höhe würde der Verein übernehmen. Gemäß den Richtlinien kann die Gemeinde aber nur einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent gewähren. „Diese zehn Prozent würden uns nichts bringen“, sagt Tim Lachmann, Dritter Vorsitzender des FC Straß, der gleichzeitig CSU-Gemeinderat ist und bei der Sitzung wegen Befangenheit von der Beratung und der Abstimmung ausgeschlossen wurde.

Wie soll dem FC Straß geholfen werden?

Im Gremium kursierte die Meinung, eigentlich könne doch dem FC Straß geholfen werden. Gleichzeitig waren sich aber alle einig, dass diese Unterstützung nach den Richtlinien nicht zulässig sei. Der Tenor: wegen dieses Falls die Richtlinien zu ändern, mache keinen Sinn. Bürgermeister Erich Winkler sagte: „Warum soll eine Gemeinde ein Grundstück erschließen, das für sie nicht notwendig ist? Würden wir das tun, müssten wir andere Vereine gleichbehandeln.“

Die Ponderosa liegt im Wald

CSU-Stadtrat Frank Merkle stieß ins gleiche Horn: „Wir müssen die Gesamtgemeinde sehen, und da gibt es mehr Vereine. Wenn wir hier vorpreschen, statuieren wir ein Exempel, das gewaltig ist.“ Letztlich beschloss der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen, die gewünschten Erschließungskosten nicht zu übernehmen. „Für den FC Straß ist das eine große Enttäuschung“, so Tim Lachmann. „Wir haben massive Probleme mit den Anwohnern an unserem Sportplatz im Dorf. Die Ponderosa liegt am Wald und wir könnten Trainings- und Spielbetrieb gut dorthin verlagern. Das Gelände gehört der Gemeinde, und so wäre eine 50:50-Teilung der Kosten okay. Jetzt müssen wir sehen, ob eine Alternative, etwa eine Fotovoltaik-Anlage, Sinn macht. Schade, wenn die Gemeinde gewollt hätte, wäre ein Weg zur Lösung gefunden worden.“