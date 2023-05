Frau tritt Polizistin in den Unterleib

Ein Mann ruft die Polizei, weil eine Besucherin nicht gehen will. Die greift die Streife an und wird in Handschellen weggebracht.

Eine 56 Jahre alte Frau hat einer Polizeibeamtin am Samstagnachmittag mit dem Fuß in den Unterleib getreten. Zuvor hatte sie sich einem Platzverweis der Streife widersetzt. Die Frau wurde in Handschellen abgeführt und schließlich wegen einer akuten Psychose in eine psychosomatische Klinik gebracht. Alles hatte vermeintlich harmlos begonnen.

Die Frau war zu Besuch in der Wohnung eines Mannes in der Straße am Krautgarten in Nersingen-Straß. Die 56-Jährige wollte nicht gehen. Es kam zu einem verbalen Streit, dann verletzte die Frau den Mann am linken Unterarm. Er rief die Polizei, die der 56-Jährigen einen Platzverweis erteilte. Diese hielt sich nicht daran, trat zu und verletzte die eingesetzte Polizeibeamtin leicht. Als sie fixiert und mit Handschellen gefesselt wurde, leistete die Aggressorin Widerstand. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs, Widerstands, Körperverletzung sowie Bedrohung. (AZ)