Straß

18:40 Uhr

Johanneschor Cantabile begeistert mit Passionskonzert in Nersingen

Der Johanneschor Cantabile führte unter der Leitung von Andrea Bindhammer in der Straßer Pfarrkirche St. Johann Baptist das Passionskonzert "Auf dem Weg" auf.

Plus "Auf dem Weg" lautete der Titel des Konzerts in der Straßer Pfarrkirche. Die Musikerinnen und Musiker ließen das Publikum den Leidensweg Jesu Christi mitfühlen.

Der Andrang zum Passionskonzert "Auf dem Weg" in der Pfarrkirche St. Johann Baptist in Straß war enorm. Nicht alle Besucherinnen und Besucher fanden bei dem Konzert zum Beginn der Karwoche einen Sitzplatz. Die Leiterin des Straßer Johanneschors Cantabile, Andrea Bindhammer, hatte den Auftritt organisiert und ein großes Projekt daraus werden lassen. Der 30-köpfige Chor, ein Musikerensemble, eine Lektorengruppe, auf eine große Leinwand projizierte Bilder vom Leidensweg Jesu, dazu ein immer wieder anders und höchst stimmungsvoll beleuchtetes Kirchenschiff – das Passionskonzert wurde zum Ereignis für alle Sinne und von den Zuhörern am Ende mit sehr viel Applaus bedacht.

Mit Tobias Keck, Frank Schmid (beide Geige), Johann Riggenmann (Cello), Tanja Röggen (Oboe), Johanna Häußler (Schlagzeug) und Wolfgang Kling (Klavier) begleiteten sechs Musiker und Musikerinnen den Straßer Kirchenchor Cantabile, vier Lektoren und eine Lektorin berichteten vom Leiden Jesu bis zu seiner Kreuzigung. Viel Zwischenbeifall gab es auch für die auf Englisch singende Solistin Simone Barth mit ihrer kräftigen, wohlklingenden Stimme. Unter die Haut gingen insbesondere die oft wiederholten "Hosianna"- und "Kyrie eleison"-Gesangsstellen der Chormitglieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

