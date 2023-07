Straß feiert sich gleich doppelt

Straß wie es singt, feiert und lacht: Beim Dorffest am Wochenende gab es sogar ein wenig Kirmesstimmung.

Die Straßer - und sicher nicht nur die - waren am Wochenende bei ihrem Dorffest in echter Feierlaune. Der einheimische Fußballclub feierte 90-jähriges Bestehen und dieses Jubiläum wurde ins Dorffest integriert, das an der Anton-Miller-Schule bereits zum 39. Mal veranstaltet wurde.

Eine 90er-Party läutete am Freitag die Feierlichkeiten ein, am Samstag gab es Fußball und später Zusammenhocken auf dem Festplatz, wobei die Plätze schon am frühen Abend zu mindestens 90 Prozent besetzt waren.

Straß feiert Dorffest

Eine große Schießbude und ein Karussell sorgten für ein wenig Kirmesstimmung, unter anderem wurde ein Kinderprogramm geboten und mehrere Musikgruppen, im Bild die Band „Helles oder Weizen“, sorgten für beste Unterhaltung. Klar, dass die Essens- und Getränkestände ständig umlagert waren und die Stimmung an den Tischen insgesamt ganz ausgelassen war. Am Sonntagvormittag wurde noch der Jubiläumslauf über fünf oder zehn Kilometer gestartet, ehe das große Fest am Mittag mit den Nersinger Brass-Dackeln ein schönes Ende fand.