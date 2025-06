Straß wird zum Broadway: Das Dorf plant eine große Musical-Inszenierung

Es soll ein richtig großes „Ding“ für das Dorf werden: das Musical „Amazing Grace“, das am 11. und 12. Juli jeweils um 19.30 Uhr von drei Chören, mehreren Musikern und Musikerinnen sowie Schauspielern und Schauspielerinnen auf dem Straßer Kirchplatz aufgeführt wird. Insgesamt sind bei dem Musical von Tore W. Aas (Texte von Andreas Malessa), das von der Katholischen Kirchenstiftung St. Johann Baptist in Straß veranstaltet wird, rund 100 Mitwirkende auf und neben der Bühne. Es wird eifrig geprobt und alle hoffen, dass an den beiden Aufführungstagen das Wetter mitspielen wird.

