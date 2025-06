Ein Streetfood-Markt findet am langen Pfingstwochenende in Neu-Ulm statt

Das Neu-Ulmer Unternehmen Mahlzeit Events veranstaltet am langen Wochenende einen Streetfood-Markt in Neu-Ulm. 15 Trucks mit Essen und Trinken stehen von Samstag, 7. Juni, bis Montag, 9. Juni, auf dem Petrusplatz. Geboten ist eine breite kulinarische Auswahl von asiatischer Küche über Spezialitäten aus Frankreich bis hin zu Speisen aus Südamerika. Geöffnet ist am Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 22 Uhr und am Montag von 12 bis 20 Uhr. DJs begleiten die Veranstaltung musikalisch. Auch für Kinder ist ein Programm vorgesehen.

Danach geht’s zur 750-Jahr-Feier in Jungingen und Weinfesten in Neu-Ulm, Langenau und Weißenhorn

Ende des Monats ist Mahlzeit Events bei der 750-Jahr-Feier in Jungingen (27. bis 29. Juni) vertreten, danach unter anderem auf den Weinfesten in Langenau (28. bis 30. August), Neu-Ulm (4. bis 7. September) und Weißenhorn (18. bis 20. September). (AZ)