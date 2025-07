Strom in großen Teilen von Nersingen ausgefallen: Das ist über die Ursache bekannt

In großen Teilen der Gemeinde Nersingen war am Mittwochvormittag der Strom ausgefallen. Das vermeldete die Gemeindeverwaltung am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr. Demnach gab es am Umspannwerk eine Störung. Die Techniker seien bereits vor Ort gewesen, hieß es zu diesem Zeitpunkt. Zur genauen Ursache und wie lange die Störung anhält, wurden zunächst keine Angaben gemacht. Gegen 13.38 Uhr vermeldete die Gemeinde, dass inzwischen wieder alle mit Strom versorgt wären.

Michael Kroha

89278 Nersingen

Verteilnetz