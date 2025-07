Strom in großen Teilen von Nersingen ausgefallen

In großen Teilen der Gemeinde Nersingen ist am Mittwochvormittag der Strom ausgefallen. Das vermeldet die Gemeindeverwaltung am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr. Demnach gibt es am Umspannwerk eine Störung. Die Techniker seien bereits vor Ort, heißt es. Zur genauen Ursache und wie lange die Störung anhält, wurden zunächst keine Angaben gemacht. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.