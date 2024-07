Wie ticken Männer, die für Sex bezahlen? Die Sozialarbeiterin Kerstin Neuhaus aus Augsburg hat dazu in den Räumen der Ulmer Volkshochschule eine Studie vorgestellt, an der sie beteiligt war. Dabei wurden knapp 100 Männer in München befragt. „Denn sie wissen, was sie tun“, lautete der Titel des Vortrags.

