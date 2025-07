Fahrradfahrer stürzt die Treppe hinunter und verstirbt noch vor Ort

Zu einem tragischen Unfall ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Blaubeuren gekommen. Gegen 0.45 Uhr fuhr laut Polizeibericht ein Radfahrer aus der Eduard-von-Lang-Straße kommend in Richtung „Auf dem Graben“.

Dabei benutzte er verbotenerweise den Fußweg zwischen den Sportplätzen, an dessen Ende acht Stufen nach unten führen. Der 59-Jährige, der kein Licht am Fahrrad und keinen Helm auf dem Kopf hatte, stürzte kopfüber. Er erlitt so starke Kopfverletzungen, dass er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag. (AZ)