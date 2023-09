Machtbeben in der CDU in BaWü: Thomas Strobl macht Platz für Manuel Hagel

Thomas Strobl hat viele Krisen überstanden, doch am Ende wurde der Druck zu groß. Wird Nachfolger Manuel Hagel aus Ehingen die Südwest-CDU wieder an die Macht führen können?

Wenn sich politische Macht verschiebt, dann funktioniert das meist nicht nach festem Fahrplan. Wochenlang war spekuliert worden, ob und wann der Landesvorsitzende Thomas Strobl den Platz freimachen würde in der Südwest-CDU für einen Nachfolger und einen Neuanfang. Der Druck aus der Partei sei zuletzt riesig gewesen, hieß es aus dem Lager seiner Kritiker. Die Rede war gar von einer Art Ultimatum. Am Montag dann der Paukenschlag: Der 63-Jährige gibt auf. Nach 18 Jahren an der Parteispitze, nach 12 Jahren als ihr Vorsitzender. Es ist der Beginn einer neuen Ära in dem gebeuteltem Landesverband.

Das hat nicht nur Folgen für die Arbeit der grün-schwarzen Koalition, sondern lenkt den Blick auch auf die Landtagswahl 2026 - und die Frage, ob die Christdemokraten nach mehr als einem Jahrzehnt grüner Herrschaft wieder ins Staatsministerium einziehen könnten, in die Regierungszentrale.

Thomas Strobl macht Platz für den Mann, den er selbst politisch groß gezogen hat

Wenn sich politische Macht verschiebt, dann geraten dabei auch oft Loyalitäten unter die Räder. Strobl räumt seinen Chefsessel genau für den Mann, den er selbst politisch groß gezogen hat - und dem seit vielen Monaten Ambitionen auf den Posten zugeschrieben werden: Manuel Hagel. Dem 35-jährigen CDU-Fraktionschef, der aus Ehingen im Alb-Donau-Kreis stammt, wird nachgesagt, dass er nicht nur nach dem Landesvorsitz, sondern dann auch nach der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl greifen will.

Thomas Strobl (l) verzichtet auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz. Als Nachfolge schlägt er Manuel Hagel vor. Foto: Marijan Murat, dpa

Die CDU regierte das Land fast sechs Jahrzehnte lang, bevor sie 2011 die Macht an die Grünen verlor. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Christdemokraten 2026 wieder an den Drücker kommen - auch wenn bis dahin noch viel Wasser den Neckar hinab fließen wird. Denn die Grünen müssen dann ohne Ministerpräsident Winfried Kretschmann ins Rennen gehen. Der 75-Jährige will nicht mehr kandidieren. Kretschmann ist populär, verstand es, auch die konservativen Wählerschichten zu binden. Für die Grünen im Ländle ein herber Verlust. Zudem sieht die Umfragelage der Grünen im Bund düster aus - das könnte der CDU Aufwind geben.

Machtwechsel bei der CDU: Thomas Strobl gilt als politischer Überlebenskünstler

Wenn sich politische Macht verschiebt, spielt auch Dank keine große Rolle. Immer wieder half Strobl dem Landesverband aus der Krise, hielt ihn in der Regierung. Gleichzeitig durfte Strobl nie als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Er selbst gilt als politischer Überlebenskünstler.

Offiziell gewählt werden muss der neue CDU-Parteivorsitzende auf dem Landesparteitag im 18. November in Reutlingen. Fest steht: Einen offenen Machtkampf hat die Partei diesmal vermeiden können. Damit hat der Landesverband in der Vergangenheit genug schlechte Erfahrungen gemacht. Am Montag steht Strobl neben Hagel am Rednerpult, vor der Presse gibt man sich freundlich, dankt sich gegenseitig und betont die Einigkeit. Der "Manuel" und er hätten "liebevolle und intensive Gespräche" geführt, so Strobl. Es handle sich um seine souveräne Entscheidung. "Überhaupt niemand hat mich unter Druck gesetzt."

Hagel folgt auf Strobl: Hinter den Kulissen sind auch andere Töne zu hören

Hinter den Kulissen sind aber auch andere Töne zu hören. Und der 63-Jährige beugt sich mit seinem Rückzug auch gewissen Tatsachen, die keiner abstreiten kann. Als Innenminister lastet die Affäre um den Polizei-Inspekteur und der damit verbundene Untersuchungsausschuss seit Monaten schwer auf seinen Schultern. Auch in der Partei ist Strobl schon lange geschwächt. Beim Parteitag in Mannheim 2021 erhielt er gerade noch 66,5 Prozent der Stimmen. Unter einer Kampfkandidatur gegen Hagel hätte nicht nur sein Ergebnis gelitten, sondern vermutlich die ganze Partei.

"Ich bin dankbar, dass Strobl diesen Generationswechsel eingeleitet hat und wir jetzt gemeinsam die nächsten Schritte anpacken", kommentierte der Bezirksvorsitzende der CDU Württemberg-Hohenzollern, Thomas Bareiß, die Entscheidung. "Die Menschen erwarten in dieser schwierigen Zeit eine starke und handlungsfähige CDU."

Greift Manuel Hagel aus Ehingen auch nach Macht in der CDU?

Aber greift Hagel nun auch nach der Macht in der CDU? Er wäre dann auch die zweieinhalb Jahre bis zur Wahl viel stärker Zielscheibe der Kritik. Gleichzeitig muss der Landesverband aufgestellt werden für die Wahl, braucht ein Programm, braucht Spenden. Hagel kündigte am Montag an, am Mittwoch "den weiteren Weg skizzieren" zu wollen. Dann kommen die Kreisvorsitzenden zusammen. Alle rechnen damit, dass er zugreift. Er feilt schon lange an seinem konservativen Profil, setzt sich immer mehr ab vom grünen Koalitionspartner, etwa wenn es um die Migrationspolitik geht. Als Landeschef dürften sich diese Bestrebungen künftig noch intensivieren.

Strobl wird jedenfalls Innenminister und Vizeregierungschef bleiben. Der Generationenwechsel dürfte sich auch auf die Zusammenarbeit in der Landesregierung auswirken. Denn Strobl wiederum gilt als Stabilitätsanker von Grün-Schwarz und als Vertrauter Kretschmanns. Er werde weiterhin alles dafür tun, dass die Landesregierung stabil arbeite, sagte er am Montag.

Was das grün-schwarze Bündnis in der vergangenen Legislatur so hemmte, war der Graben zwischen der CDU-Fraktionsspitze und Strobl auf der Regierungsseite. Ob dieser Dauerzwist nun eine Neuauflage bekommt mit einem noch schwächeren Strobl und einem gestärkten Hagel, muss sich zeigen. Zuletzt war die Zusammenarbeit zwischen Grünen und CDU bereits alles andere als reibungslos verlaufen.

Das Regieren dürfte nicht einfacher werden für Winfried Kretschmann. (Nico Pointner, dpa)