"Most wanted in Europe": LKA Baden-Württemberg sucht diesen Mann

Als Kopf einer Bande soll ein 44-jähriger Albaner seit Jahren professionellen Rauschgifthandel betrieben haben. Jetzt wird er europaweit von der Polizei gesucht.

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg fahndet international wegen des Verdachts des bandenmäßigen, unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln nach Berti Dedja. Die Ermittler gingen am Mittwoch mit einem Foto des Gesuchten an die Öffentlichkeit und erhoffen sich dadurch neue Erkenntnisse. Das Verfahren leitet die Staatsanwaltschaft in Ellwangen.

Berti Dedja im Jahr 2018: Das LKA Baden-Württemberg sucht diesen Mann. Foto: LKA Baden-Württemberg

Der von der Zielfahndung Baden-Württemberg gesuchte Dedja soll nach Angaben des LKA in Deutschland unter Beteiligung weiterer Personen einen professionellen Drogenhandel mit Kokain und Marihuana betrieben haben. Hierbei soll er als Kopf einer Bande fungiert haben.

Berti Dedja gilt laut LKA seit 2018 als flüchtig

Seit 2018 sei Dedja bereits flüchtig. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass er sich im Ausland, möglicherweise in Belgien, in den Niederlanden, in Italien oder in Albanien aufhalten könnte.

Spätestens seit dem Jahr 2016 soll der 44-Jährige, der die Spitznamen "Berti" oder "Schakal" trägt, den Drogenhandel betreiben. Für den Transport der Betäubungsmittel habe der gebürtige Albaner eigens hierfür präparierte Fahrzeuge genutzt.

Die Ermittler wollen unter anderem wissen:

Können Sie Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Berti Dedja geben?

Haben Sie ihn seit Ende 2018 bis heute gesehen oder Kontakt zu ihm gehabt?

Hinweise nimmt das LKA in Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/5401-3316 entgegen, aber auch jede andere Polizeidienststelle. (AZ)