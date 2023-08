Stuttgart/Neu-Ulm

vor 32 Min.

Daimler Truck legt gute Quartalszahlen vor – auch in der Bussparte

Plus Absatz und Gewinn sind nicht ganz so hoch wie zu Jahresbeginn, aber höher als 2022. Auch die Erwartungen sind positiv. Kritik an Sparplänen wird zurückgewiesen.

Von Sebastian Mayr

Die Bussparte von Daimler Truck hat ihren Absatz gesteigert. Im zweiten Quartal sind nach Unternehmensangaben knapp 6200 Busse verkauft worden, rund 1000 oder 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal war die Steigerung zum Vorjahreszeitraum noch deutlicher ausgefallen. Das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern betrug 33 Millionen Euro, die bereinigte Umsatzrendite 3,4 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren beide Kennzahlen noch negativ gewesen. In zwei Regionen waren die Ergebnisse besonders gut, doch die Probleme sind nicht aus der Welt.

Im ersten Halbjahr lag der Absatz mit rund 11.800 Einheiten deutlich über dem des Vorjahreszeitraums (8700). Das liegt nach Angaben von Bus-Chef Till Oberwörder im Wesentlichen an der Markterholung in Europa und in Lateinamerika. In Europa wurden 3100 Busse verkauft (plus 42 Prozent), in dem fürs Unternehmen wichtigsten südamerikanischen Land Brasilien 4700 (plus 44 Prozent). In Mexiko verkaufte der Konzern 1600 Fahrzeuge (plus 50 Prozent).

