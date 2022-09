Personenunfall nahe Bahnhof Salach: Zugstrecke Stuttgart–Ulm gesperrt

Die Zugstrecke zwischen Ulm und Stuttgart ist aktuell gesperrt. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. In der Nähe eines Bahnhofs kam es zu einem Personenunfall.

Nach einem Personenunfall im Bereich des Bahnhofs in Salach (Kreis Göppingen) ist die Zugstrecke zwischen Ulm und Stuttgart aktuell gesperrt. Das bestätigt ein Sprecher der Bundespolizei Baden-Württemberg auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. "Was der Grund ist, warum sich eine Person in den Gleisen aufhielt, können wir noch nicht sagen", so der Bundespolizei-Sprecher. Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundes- und Landespolizei befindet derzeit vor Ort im Einsatz.

Die Zugstrecke zwischen Ulm und Stuttgart ist aktuell gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr. Wann die Strecke für den Bahnverkehr wieder freigegeben wird, ist unklar.

Die Deutsche Bahn berichtet über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass zwischen Göppingen und Geislingen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wird. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Die "Störungsdauer" wird bis circa 11.30 Uhr angegeben. Ob es aber dabei bleibt, wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen. "Da hängt viel von den Untersuchungen vor Ort ab." (krom)

Mehr lesen Sie hier in Kürze.