Streit um Fahrrad im Zug eskaliert: Mann schlägt anderen mit der Faust ins Gesicht

In einem Zug nach Ulm eskaliert noch vor der Abfahrt ein Streit um ein abgestelltes Fahrrad. In der Folge schlägt ein 22-Jähriger einem Mann mit der Faust ins Gesicht.

Noch vor Abfahrt eines Regionalexpress in Richtung Ulm ist es am Sonntagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personen wegen eines Fahrrads gekommen. Ein 22-Jähriger soll dabei einem 55-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Wie die Bundespolizei mitteilt, befand sich ein Ehepaar gegen 23.15 Uhr mit dem Fahrrad der Ehefrau in einem abfahrbereiten Zug in Richtung Ulm, als sich ein 22-Jähriger über die Art des abgestellten Fahrrads störte. Er soll die Ehefrau wohl verbal angegangen und weggestoßen haben. Dies habe sich der 55-jährige Ehemann nicht gefallen lassen. Er soll versucht haben, seine Ehefrau zu schützen, indem er den 22-Jährigen offenbar ebenfalls wegstieß. Daraufhin schlug, den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge, der 22-Jährige dem Ehemann mit der Faust ins Gesicht.

Der 55-Jährige erlitt dadurch Nasenbluten und eine Rötung an der Nasenwurzel, lehnte eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung jedoch ab. Durch eine Streife der Bundespolizei konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen werden. Um die Situation für die kommende Zugfahrt zu entschärfen, entschied sich das Ehepaar freiwillig, den darauffolgenden Zug zu nehmen. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. (AZ)