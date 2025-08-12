Weltkriegsbombe wird entschärft: Züge auf Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm fallen aus

Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Stuttgart-Untertürkheim kommt es auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm zu „massiven Beeinträchtigungen“. Betroffen sei auch der Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn am Dienstagnachmittag mitteilt. Es komme demnach zu Ausfällen, Teilausfällen, Haltausfällen und Verspätungen.

Betroffen sind laut Bahn alle IC-/ICE-/EC-/TGV-Züge zwischen Stuttgart und München sowie zwischen Stuttgart und Ulm. Für Reisende zwischen Frankfurt und München wird empfohlen, Verbindungen über Würzburg zu nehmen.

Auf der Strecke zwischen Ulm und Geislingen war es am Dienstag bereits zu Beeinträchtigungen gekommen. Auslöser war hier jedoch eine von einem Güterzug heruntergerissene Fahrleitung bei Amstetten. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.