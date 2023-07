B10-Unfall endet tödlich: Mann wird von Auto erfasst und stirbt in Klinik

Der 33-Jährige war auf die B10 und dort direkt vor ein Auto gerannt. Das erfasst ihn frontal. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert und stand unter Drogen.

Nach einem Unfall auf der B10 bei Süßen im Kreis Göppingen ist ein 33-Jähriger seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der Mann war zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs und dort von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am frühen Sonntagmorgen, 2. Juli, gegen 3.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Süßen. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ulm. Plötzlich sei der 33-Jährige auf die B10 und direkt vor das Auto gerannt. Der Audi-Fahrer habe nicht mehr reagieren können und erfasste den Fußgänger frontal. Bei dem Unfall erlitt der 33-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Dort erlag er am Donnerstag seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und führt die Ermittlungen. Eine Untersuchung der Blutprobe des 33-Jährigen soll ergeben haben, dass der Mann stark alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (AZ)