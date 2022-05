Stromausfall in Burlafingen und Pfuhl: Mehrere Straßen betroffen

In mehreren Straßen der Neu-Ulmer Stadtteile Burlafingen und Pfuhl ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen. Zur Dauer der Störung machten die SWU erst keine Angaben.

In den Neu-Ulmer Stadtteilen Burlafingen und Pfuhl ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen. Das meldeten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Die Ursache sei noch nicht bekannt. Zuerst war auch unklar, wie lange die Störung anhält. Gegen kurz nach 20 Uhr gab die SWU aber Entwarnung: Die Störung sei behoben.

Stromausfall: Diese Straßen in Burlafingen und Pfuhl waren betroffen

Gemeldet wurde der Stromausfall demnach am Mittwochabend gegen 19 Uhr. Betroffen waren mehrere Straßen, die meisten davon in Burlafingen - unter anderem folgende:

Breitäckerweg

Dinkelweg

Flurstraße

Friedhofstraße

Froschlachweg

Güssenstraße

Josef-Freundorfer-Straße

Kapellenstraße

Klosterweg

Laubering

Roggenweg

St.-Jakob-Straße

Thalfinger Straße

In Pfuhl waren laut SWU folgende zwei Straßen gut eine Stunde lang ohne Strom:

Maienweg

Winterstraße

Erst kürzlich war, wie berichtet, in der Neu-Ulmer Innenstadt der Strom ausgefallen. Wenige Tage zuvor auch in Senden und den Stadtteilen Witzighausen und Wullenstetten der Saft weg. Hier waren rund 1000 Haushalte betroffen. Wie sicher ist die Stromversorgung in der Region? Dazu haben sich jüngst die Netzbetreiber im Gespräch mit unserer Redaktion geäußert. (AZ/krom)