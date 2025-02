Täter stiehlt EC-Karte aus Auto und kauft ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Sendener Schillerstraße in ein Auto eingebrochen. Dabei wurden Wertgegenstände entwendet.

Mittels einer erbeuteten EC-Karte wurden im Anschluss diverse Abbuchungen getätigt, sodass dem Geschädigten ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstand.

Wie der Täter in das Fahrzeug gelangte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur begangenen Tat nimmt der Polizeiposten Senden unter Telefon 07307/91000 entgegen. (AZ)