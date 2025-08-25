Gemeinsam lesen macht doppelt Spaß

Kürzlich war es wieder so weit: 14 Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse der Inge-Aicher-Scholl Realschule Pfuhl besuchten die Grundschule Burlafingen. Herzlich empfangen wurden sie von der Klassenleiterin einer zweiten Klasse, Marina Hilzendeger. Nach der Begrüßung verteilten sich die Fünftklässler in Zweier- oder Dreiergruppen im Schulhaus. Dieses Mal erwartete sie eine besondere Tandem-Leseaktion. Die Zweitklässler durften ein Buch auswählen, das sie gemeinsam mit den Realschülerinnen und Realschülern lasen. Dabei wurde abwechselnd vorgelesen – eine Seite von den Fünftklässlern, die nächste von den Zweitklässlern. Auf diese Weise konnten beide Seiten aktiv am Leseerlebnis teilnehmen und voneinander profitieren. Im Anschluss an die Vorleseaktion führte Marina Hilzendeger die Gäste durch das neue, moderne Schulgebäude und gab interessante Einblicke in den Schulalltag. Organisiert wurde dieser gelungene Besuch von Leyla Szeiler-Wahl, Lehrerin an der Inge-Aicher-Scholl Realschule, und Marina Hilzendeger von der Grundschule Burlafingen. Beide Schulen freuen sich bereits jetzt auf eine Fortsetzung der Vorleseaktionen im kommenden Jahr.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!